Canal cierra diálogo en Río Indio tras más de 200 reuniones

El Canal de Panamá y las familias que residen en el área del Proyecto de Río Indio completaron la primera fase de un proceso de diálogo que se desarrolló a lo largo de 9 meses, que incluyó más de 200 reuniones comunitarias e individuales en cada una de las nueve zonas geográficas que agrupan a las comunidades que serán reasentadas.

Producto de este diálogo y atendiendo opiniones y recomendaciones de las familias, el Canal presentó su compromiso, en un documento escrito, que contiene las medidas de compensación en materia de vivienda, terrenos, medios económicos y socioculturales, que fueron discutidas durante estos 9 meses y que atienden los impactos, mejoras a las condiciones actuales y acciones para el restablecimiento de los medios de vida.

Dichas medidas son reglas que se aplicarán por igual en todas las comunidades, y serán la base con la cual el Canal trabajará de forma individual con cada una de las familias en las características únicas de su reasentamiento y compensaciones.

“Agradezco a cada una de las familias que dedicó tiempo y esfuerzo a este proceso. Sabemos que no es fácil, pero su participación hará posible que el reasentamiento por el Proyecto de Río Indio sea justo, equitativo, sea una oportunidad para el desarrollo local y, sobre todo, un hecho concreto para mejorar la calidad de vida de cada familia”, dijo Ilya Espino de Marotta, subadministradora del Canal.

Diálogo de 9 meses

Desde mayo de 2025, el Canal de Panamá y la mayoría de las familias que serán trasladadas por el proyecto del lago de Río Indio mantienen un proceso de diálogo como parte del Plan de Acción de Reasentamiento (PAR) y Restablecimiento de Medios de Vida.

Como parte del PAR, entre mayo de 2025 y febrero de 2026, se completaron siete jornadas de diálogo en cada una de las nueve zonas geográficas que agrupan a las 38 comunidades que serán reasentadas en el marco del proyecto, siguiendo estándares internacionales como la Norma de Desempeño 5 de la Corporación Financiera Internacional (IFC).

Las jornadas abarcaron más de 60 reuniones comunitarias y 150 encuentros individuales con las familias para analizar y acordar los temas vinculados al proceso de reasentamiento mediante un trabajo participativo y organizado.

Agenda temática

La agenda de temas, planteada por las familias durante los distintos encuentros, incluyó aspectos como los avalúos y la reposición de tierras, los esquemas de compensación por afectaciones económicas, además del diseño de las viviendas, incorporando múltiples recomendaciones de las familias para que las casas respeten el estilo de vida y tradiciones de la región.

Proyectos de conservación y desarrollo local de la cuenca

Simultáneamente, el Canal de Panamá trabaja junto a las comunidades en decenas de iniciativas integrando a los residentes de la cuenca de Río Indio en un enfoque similar al que se ha realizado con las familias de la cuenca del Canal para promover el desarrollo local y la conservación de fuentes de agua.

En materia de servicios básicos, en comunidades como La Pita, Riecito Abajo y El Ahogado Centro se pusieron en marcha proyectos de agua potable y saneamiento que incluyen la rehabilitación de captaciones, instalación de tuberías, construcción de conexiones domiciliarias, sistemas de cloración y mejoras en tanques de almacenamiento, beneficiando a unos 600 residentes. Recientemente, se ha adjudicado la rehabilitación de dos acueductos en el área de Coclé, en las comunidades de La Tollosa y Las Canoas.

En materia ambiental, se han sembrado 50,000 plantones de especies nativas y desarrollado múltiples capacitaciones y talleres sobre conservación de cuencas, el uso de abonos orgánicos e insumos agrícolas no contaminantes, y la promoción de la equidad de género, con la participación de cientos de moradores y estudiantes de la cuenca.

Las comunidades también han sido parte de proyectos de producción sostenible que han involucrado a 80 familias y cinco escuelas, mediante la instalación de módulos de pollos de engorde, gallinas ponedoras, huertos familiares y escolares, así como estufas ecológicas, contribuyendo a la seguridad alimentaria y al fortalecimiento de la economía local.

Asimismo, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI), el Canal de Panamá ha impulsado procesos de catastro y titulación de tierras, entregando 250 títulos de propiedad durante 2025 y con la proyección de alcanzar 5,000 títulos, brindando seguridad jurídica a las familias de la cuenca.

Estudios ambientales

Como parte de la preparación para elaborar el Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, el Canal de Panamá adelanta desde julio de 2025 la línea base ambiental con la actualización de análisis elaborados entre 2017 y 2019 a lo largo de los tramos alto, medio y bajo de la cuenca de Río Indio.

Los estudios recogen información a través de monitoreos de calidad de agua, aire, ruido ambiental, flora y fauna, incluyendo el cálculo del caudal ambiental para asegurar que las comunidades aguas abajo de la presa del lago mantengan el acceso y el uso del río Indio.