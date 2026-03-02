Más de 870 mil estudiantes arrancan clases con nuevo currículo

Panamá volvió a madrugar este lunes. Más de 876.605 estudiantes regresaron a las aulas en el inicio del año escolar 2026, marcado por un rediseño curricular, el primero en 15 años, que busca recuperar un sistema que arrastra deficiencias reconocidas por el propio Gobierno, según las autoridades.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, dijo en un video institucional que este año se estrena el nuevo currículo y que ahora toca “validar que lo que hemos escrito es bueno”.

Molinar invitó a los docentes a activarse en redes para participar en las correcciones necsarias. También aseguró que hay “un plan de capacitación docente muy audaz”.

El Ministerio de Educación explicó que el rediseño apunta a alinear los contenidos a las exigencias del siglo XXI. Incluye habilidades socioemocionales, emprendimiento, tecnología e incluso inteligencia artificial.

La ministra sostuvo que están intentando “recuperar el sistema educativo y ponerlo al servicio del estudiante”.

Las cifras oficiales detallan que este periodo arranca con 52.477 educadores. Del total de alumnos, 737.200 pertenecen al sector público y 139.405 al privado. En total hay 3.112 centros educativos en 16 regiones escolares, de los cuales 3.099 iniciaron clases este lunes, lo que representa un 99,5 %.

El Meduca informó además que más de 1.223 escuelas públicas cuentan con internet de alta velocidad (1000 MBPS) como parte de la estrategia gubernamental de conectividad.

Sin embargo, 13 centros educativos en Colón, Darién y las comarcas Emberá Wounaan y Ngäbe Buglé trabajarán bajo modalidades no presenciales mientras se adecuan sus instalaciones.

Desde el sector privado también hubo pronunciamientos. El Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional señaló que el año escolar inicia en medio del debate sobre una reforma educativa que busca establecer una ley marco desde preescolar hasta la universidad.

La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá planteó que el país necesita una reforma integral, moderna y flexible que cierre la brecha entre educación y mercado laboral.

Por su parte, el presidente José Raúl Mulino ha dicho que su administración prepara una reforma del sistema educativo, la cual aspira someter a debate nacional a partir del segundo trimestre del año.