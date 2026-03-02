Dos muertos por influenza y 822 casos de dengue en la semana 5.

Las cifras no bajan la guardia. El Ministerio de Salud (MINSA) presentó el informe de la semana epidemiológica N.°5, que abarca del 1 al 7 de febrero de 2026, con datos sobre influenza, dengue, malaria y otras enfermedades.

En el caso de la influenza, se notificaron 2 defunciones en la semana, para un acumulado de 20 fallecidos en lo que va del año. De esas 20 personas, el 90% (18) no estaba vacunado y el 70% (14) tenía factores de riesgo como edad avanzada o condiciones metabólicas, cardiovasculares y renales.

Sobre el dengue, se registraron 822 casos a nivel nacional. De esa cifra, 727 son sin signos de alarma, 92 con signos de alarma y 3 casos de dengue grave. El MINSA mantiene operativos de control de vectores en todo el país.

En cuanto a malaria, se notificaron 116 casos en la semana, para un acumulado de 979 en 2026. También se reportaron 42 casos de leishmaniasis esta semana, sumando 189 acumulados.

El informe detalla además que no hubo casos nuevos de zika, chikungunya, hantavirus ni leptospirosis en la semana 5. Se notificó 1 caso de gusano barrenador en humanos, para un total de 7 acumulados, y 1 caso de viruela símica (Mpox).

Las autoridades insisten en eliminar criaderos de mosquitos y no automedicarse ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y dolor ocular. Piden acudir a los centros de salud ante cualquier sospecha.