Se acostó a dormir en la pista como si nada… ¡Agua fría y pa’ arriba!

Una escena que dejó a más de uno frío. Una persona fue hallada dormida sobre la pista del Aeropuerto José Ezequiel Hall, en Isla Colón, provincia de Bocas del Toro. El hecho ocurrió este domingo 2 de marzo de 2026, durante una inspección rutinaria de seguridad.

Según informó la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), el hallazgo se dio mientras realizaban labores normales en el área restringida. Al detectar a la persona en la pista, se pidió de inmediato el apoyo de la Policía Nacional de Panamá para atender la situación.

Cuando los uniformados llegaron, la persona no reaccionaba en un primer momento. Tras brindarle asistencia y aplicarle agua, logró responder. No se detalló su identidad ni mayores condiciones.

La AAC reiteró que nadie debe ingresar ni permanecer en zonas restringidas de los aeropuertos.

Advirtió que este tipo de acciones pone en peligro la vida y compromete la seguridad de las operaciones aéreas.