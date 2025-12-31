Canal ha aportado al fisco $31.231 millones en 26 años en manos panameñas

Panamá- El Canal de Panamá ha entregado al fisco aportes por un total de 31.231 millones de dólares desde que su administración fue transferida un día como hoy, hace 26 años, por Estados Unidos al Estado panameño.

Estos aportes millonarios, que incluyen la cifra récord de 2.965 millones de dólares correspondiente al año fiscal 2025, es uno de los "hitos relevantes" descritos este miércoles por la Administración del Canal de Panamá al conmemorar un nuevo año de la transferencia, que fue pactada con los acuerdos Torrijos-Carter de 1977.

"Al cumplirse 26 años de su transferencia, el Canal de Panamá se consolida como un motor del desarrollo nacional, con resultados tangibles que impactan directamente en la economía, la competitividad logística y el bienestar de la población", indica la administración de la vía por la que pasa entre el 3 % y el 6 % del comercio internacional.

Además de los aportes al fisco, el Canal señala como otro hito la inauguración el 26 de junio de 2016 de la ampliación de la vía, un tercer carril que permite el paso de buques con más del triple de carga que las esclusas centenarias, cuya construcción tomó casi una década con coste de más de 5.000 millones de dólares.

También se destaca como un acontecimiento relevante la hoja de ruta de inversiones por más de 8.500 millones de dólares presentada este 2025 para la próxima década, que está "orientada a reforzar el papel estratégico" del Canal e incluye la construcción de un corredor energético, nuevos puertos y un embalse para garantizar el agua dulce que, como ningún otro paso navegable del mundo, requiere para su funcionamiento.

"En este aniversario el Canal reafirma su compromiso con un futuro sostenible mediante programas para optimizar el uso del agua, reducir emisiones y fortalecer la resiliencia frente al cambio climático", agrega un comunicado oficial.

EE.UU. construyó a inicios del siglo XX el Canal y lo operó por más de ocho décadas, hasta su traspaso a Panamá el 31 de diciembre de 1999. La vía se rige por un Tratado de Neutralidad que está vigente desde octubre de 1979 y han suscrito más de 40 Estados y territorios.

La administración de la vía que comunica el Atlántico y el Pacífico enfrentó este año la arremetida del presidente de EE.UU., Donald Trump, que alegando una "influencia china" sobre el Canal amenazó con recuperarlo para su país y exigió el paso gratis de los buques de guerra, ambos extremos rechazados por Panamá.

El Canal de Panamá conecta 180 rutas marítimas y 1.920 puertos en 170 países. Sus principales usuarios son Estados Unidos, China y Japón.