Nacional - 29/9/25 - 12:00 AM

Canatra amenaza con irse a una huelga indefinida

A través de una asamblea extraordinaria, la Cámara Nacional de Transporte de Panamá (Canatra) anunció que los miembros de este gremio iniciarán una huelga indefinida a nivel nacional en el momento en que la Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional apruebe el proyecto de ley presentado por los diputados Neftalí Zamora y Edwin Vergara, que busca acabar con las cesionarias de transporte. De iniciar la huelga, más de 340 prestatarias se irían a paro en todo el país.

El presidente de Canatra, Jorge Collado, recalcó que, en lugar de solucionar los problemas de fondo del transporte, esta ley ocasionará inestabilidad, desorden y perjuicio a miles de transportistas que verán amenazado su sustento, por lo que no permitirán que el anteproyecto se convierta en ley de la República.

Collado aseguró que a partir de este lunes habrá cambios importantes en el servicio a favor de los usuarios y no se permitirá a ninguno de sus miembros manejar en chancletas, camisitas y pantalones cortos, entre otras medidas disciplinarias.

Te puede interesar

Investigan muertes en el Metro y en Complejo Hospitalario

Investigan muertes en el Metro y en Complejo Hospitalario

 Septiembre 29, 2025
Ministerio de Seguridad: Jubilación especial de policías es justicia para quienes arriesgan la vida por Panamá

Ministerio de Seguridad: Jubilación especial de policías es justicia para quienes arriesgan la vida por Panamá

 Septiembre 29, 2025
Canatra amenaza con irse a una huelga indefinida

Canatra amenaza con irse a una huelga indefinida

 Septiembre 29, 2025
Los problemas de “chen chen” se resuelven con “chen chen”

Los problemas de “chen chen” se resuelven con “chen chen”

 Septiembre 29, 2025
Recorte presupuestario al ITSE genera preocupación

Recorte presupuestario al ITSE genera preocupación

 Septiembre 29, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Cartilla de boxeo en honor a gloria deportiva Ismael Laguna

Cartilla de boxeo en honor a gloria deportiva Ismael Laguna
De la Zona Libre al mercado negro: Descubren red de contrabando

De la Zona Libre al mercado negro: Descubren red de contrabando