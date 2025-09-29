Canatra amenaza con irse a una huelga indefinida

A través de una asamblea extraordinaria, la Cámara Nacional de Transporte de Panamá (Canatra) anunció que los miembros de este gremio iniciarán una huelga indefinida a nivel nacional en el momento en que la Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional apruebe el proyecto de ley presentado por los diputados Neftalí Zamora y Edwin Vergara, que busca acabar con las cesionarias de transporte. De iniciar la huelga, más de 340 prestatarias se irían a paro en todo el país.

El presidente de Canatra, Jorge Collado, recalcó que, en lugar de solucionar los problemas de fondo del transporte, esta ley ocasionará inestabilidad, desorden y perjuicio a miles de transportistas que verán amenazado su sustento, por lo que no permitirán que el anteproyecto se convierta en ley de la República.

Collado aseguró que a partir de este lunes habrá cambios importantes en el servicio a favor de los usuarios y no se permitirá a ninguno de sus miembros manejar en chancletas, camisitas y pantalones cortos, entre otras medidas disciplinarias.