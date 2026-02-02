Pedregal exige colegio secundario: estudiantes recorren largas distancias

Pedregal sin secundaria: estudiantes al límite

El corregimiento de Pedregal enfrenta un grave déficit educativo: no cuenta con colegios secundarios, obligando a cientos de jóvenes a recorrer largas distancias tras salir de la primaria.

El representante Luis Constate denunció que esta situación afecta directamente el rendimiento académico y la calidad de vida de los estudiantes. “Las familias hacen sacrificios enormes. Cada día deben gastar en transporte y alimentación porque los colegios quedan lejos. Con una escuela secundaria en Pedregal, ese dinero se ahorraría y los chicos dejarían de perder horas en los buses”, explicó Constate.

Traslado de colegios de Paitilla en la mira

Ante la urgencia, se estudia trasladar planteles de Paitilla como Remón Cantera, Escuela Profesional o Richard Neumann hacia Pedregal. Las conversaciones con el Ministerio de Educación ya están en marcha.

Ubicación estratégica para un futuro educativo

Pedregal, con acceso al Metro de Panamá y múltiples rutas de transporte, se perfila como un lugar ideal no solo para un colegio secundario, sino también para un futuro centro universitario.

Escuela Gran Bretaña no soluciona el problema

Aunque pronto comenzará la construcción de la escuela Gran Bretaña para primaria, esta no cubre el urgente déficit de secundaria que afecta a cientos de estudiantes.

Impacto social

Padres y estudiantes piden acción inmediata: la falta de infraestructura educativa genera desigualdad y frena el desarrollo académico de Pedregal.