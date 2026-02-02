Nacional - 02/2/26 - 01:49 PM

Pedregal exige colegio secundario: estudiantes recorren largas distancias

¡Pedregal clama por un colegio secundario! Estudiantes pierden horas viajando

 

Por: Redacción / Crítica -

Pedregal sin secundaria: estudiantes al límite
El corregimiento de Pedregal enfrenta un grave déficit educativo: no cuenta con colegios secundarios, obligando a cientos de jóvenes a recorrer largas distancias tras salir de la primaria.

El representante Luis Constate denunció que esta situación afecta directamente el rendimiento académico y la calidad de vida de los estudiantes. “Las familias hacen sacrificios enormes. Cada día deben gastar en transporte y alimentación porque los colegios quedan lejos. Con una escuela secundaria en Pedregal, ese dinero se ahorraría y los chicos dejarían de perder horas en los buses”, explicó Constate.

Traslado de colegios de Paitilla en la mira
Ante la urgencia, se estudia trasladar planteles de Paitilla como Remón Cantera, Escuela Profesional o Richard Neumann hacia Pedregal. Las conversaciones con el Ministerio de Educación ya están en marcha.

Ubicación estratégica para un futuro educativo
Pedregal, con acceso al Metro de Panamá y múltiples rutas de transporte, se perfila como un lugar ideal no solo para un colegio secundario, sino también para un futuro centro universitario.

Escuela Gran Bretaña no soluciona el problema
Aunque pronto comenzará la construcción de la escuela Gran Bretaña para primaria, esta no cubre el urgente déficit de secundaria que afecta a cientos de estudiantes.

Impacto social
Padres y estudiantes piden acción inmediata: la falta de infraestructura educativa genera desigualdad y frena el desarrollo académico de Pedregal.

Te puede interesar

Canciller inicia gira por Emiratos, Catar y Arabia Saudita

Canciller inicia gira por Emiratos, Catar y Arabia Saudita

Febrero 02, 2026
Pedregal exige colegio secundario: estudiantes recorren largas distancias

Pedregal exige colegio secundario: estudiantes recorren largas distancias

 Febrero 02, 2026
ANTAI castiga nepotismo en la UNACHI: 28 funcionarios sancionados

ANTAI castiga nepotismo en la UNACHI: 28 funcionarios sancionados

 Febrero 02, 2026
Salida de operador chino no afecta licitación de dos nuevos puertos del Canal

Salida de operador chino no afecta licitación de dos nuevos puertos del Canal

 Febrero 02, 2026
Fuertes brisas, oleajes y lluvias siguen azotando a Colón

Fuertes brisas, oleajes y lluvias siguen azotando a Colón

 Febrero 02, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Accidente en San Carlos deja un muerto y un herido grave

Accidente en San Carlos deja un muerto y un herido grave
Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre
Jr. Ranks desmiente a la Policía y niega que su hijo fuera pandillero

Jr. Ranks desmiente a la Policía y niega que su hijo fuera pandillero
Tragedia vial en El Valle de Antón

Tragedia vial en El Valle de Antón
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí