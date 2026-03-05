Nacional - 05/3/26 - 12:00 AM

Cancillería busca comunicarse con panameños detenidos en Cuba

Panamá ha intentado comunicarse con los diez panameños arrestados en Cuba acusados de propaganda contra el Gobierno de la isla, un delito que se pena con hasta 8 años de cárcel, dijo este miércoles el canciller del país centroamericano, Javier Martínez-Acha.

"En los últimos días hemos intentado tener comunicación con los diez ciudadanos", afirmó el canciller, en el marco de un acto oficial, precisando que la representación diplomática panameña en la isla "se aproximó a la Cancillería y a las instancias judiciales para tomar contacto y darse cuenta del tipo penal que está siendo usado" para acusarlos.

El Gobierno del presidente José Raúl Mulino va "a dar todo el apoyo consular y también todo el apoyo legal para los diez panameños, por supuesto respetando los procedimientos internos de Cuba", agregó.

"Cuba alega que se violaron artículos de su Código Penal. Eso tiene que ser demostrado en un proceso", expresó el canciller de Panamá.

El Ministerio del Interior (Minint) de Cuba informó el lunes pasado del arresto de los diez panameños acusados de supuestamente realizar pintadas críticas con el Gobierno y el sistema político de la isla en La Habana.

