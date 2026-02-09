Cancillería desmiente a Varela. Gobierno no ha recibido ni un real de China

Panamá – El Gobierno salió a aclarar los rumores sobre supuestos fondos de cooperación de China que, según el expresidente Juan Carlos Varela, habrían sido usados por la administración actual.

Desde Rel Ministerio de Relaciones Exteriores indican que esas afirmaciones de Varela son falsas y carecen de respaldo en documentos.

El Ministerio señaló que ningún dólar ha llegado al Gobierno actual, ni en préstamo ni en contribución, y que la única cooperación técnica y económica con China se firmó entre 2014 y 2019, durante el quinquenio de Varela. Todo lo que se diga sobre fondos recientes es incorrecto.

“Es irresponsable decir que el Gobierno usa recursos que nunca recibió. Panamá necesita un debate basado en hechos verificables, no en rumores ni insinuaciones”, dijeron fuentes oficiales.

La cartera reafirmó su compromiso con la transparencia y la verdad, y rechazó cualquier intento de distorsionar la política exterior para confundir a la población.

El Gobierno insistió en que corresponde al expresidente explicar por qué sus declaraciones omiten hechos importantes y atribuyen responsabilidades que no existen al actual Ejecutivo.