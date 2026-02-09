Obreros vinculados al Suntracs paralizan labores en el Cuarto Puente

Este lunes, trabajadores del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, vinculados al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), tomaron la decisión de paralizar sus labores.

De acuerdo con el grupo, la medida se da en rechazo al presunto descuento obligatorio del 1% de su salario destinado al "sindicato amarillo".

Según los manifestantes, la decisión habría sido impuesta por la empresa, lo que detonó el descontento de más de 1,500 obreros que aseguran estar defendiendo su derecho a la libre sindicalización.

La manifestación busca frenar lo que, según ellos, se trata de una práctica injusta y exigir respeto a sus derechos laborales.

Reacción del consorcio

El Consorcio del Cuarto Puente informó que desarrolla sus operaciones en el estricto cumplimiento de la normativa laboral vigente en el país, conforme a la "Nueva Convención Colectiva" establecida en enero de 2026 y en calidad de miembro de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC).

"Reiteramos nuestro pleno respeto a la libertad sindical y al marco legal que la regula. En ese sentido, la gestión de las cuotas laborales se realiza conforme a la normativa aplicable, reconociendo a aquellas organizaciones que cuenten con sus afiliados debidamente acreditados y certificados ante las autoridades competentes", añade.

Por lo que la empresa hizo un llamado a los trabajadores a retomar sus labores con "el objetivo de garantizar la continuidad de la obra".