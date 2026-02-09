Nacional - 09/2/26 - 05:45 PM

Procurador: No hay investigación sobre Gaby en la playa

 

Por: Redacción / Crítica -



La Procuraduría aclaró que los cambios en las medidas cautelares no dependen del Ministerio Público, sino del órgano judicial

Así lo explicó el procurador al ser consultado por los casos recientes de detenciones provisionales que pasaron a arresto domiciliario, como el de Abraham Rico Pineda, vinculado al supuesto delito de blanqueo de capitales.

Sobre las fotos del exvicepresidente José Gabriel Carrizo en la playa que fueron posteadas en varias cuentas en las redes sociales, el procurador señaló que no hay ninguna investigación confirmada sobre ese hecho.

También explicó que las solicitudes de cambio de medidas forman parte de procesos legales y que cualquier modificación depende exclusivamente de los jueces.

Además, la Procuraduría confirmó que siguen las investigaciones dentro de los albergues, tras denuncias de diputados de la Asamblea Nacional, incluida la diputada Brenes. Estas pesquisas comenzaron el fin de semana y los resultados se informarán cuando estén listos los informes de los peritos y del personal de Criminalística.

Cancillería desmiente a Varela. Gobierno no ha recibido ni un real de China

Procurador: No hay investigación sobre Gaby en la playa

Obreros vinculados al Suntracs paralizan labores en el Cuarto Puente

145 nuevos médicos y especialistas se suman al servicio de Panamá

Unos 200 mil peregrinos se preparan para la romería del Cristo Jesús Nazareno

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado

Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados

Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Mujer embarazada, herida tras caer de un puente peatonal en Penonomé

Se escucha por ahí

