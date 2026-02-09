Emergencia en Tierras Altas por incendio de masa vegetal

Panamá- Un incendio de masa vegetal consumió aproximadamente 0.99 hectáreas de herbazal y pinos en un área cercana al MINSA CAPSI y a la barriada Barú, ubicados en el corregimiento de Nueva California, distrito de Tierras Altas.

Para sofocar las llamas, se requirió la intervención de unidades del Cuerpo de Bomberos, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Ministerio de Ambiente y la ONG SAR Tierras Altas, lo que permitió que el incendio fuera controlado antes de propagarse hacia zonas pobladas.

La rápida acción también permitió reducir el impacto ambiental en el sector, sobre todo porque el humo procedente de la quema del pasto se extendió más allá del área incendiada.

Por otra parte, personal de Extinción, Búsqueda y Rescate (Exbure), atendió un llamado por incendio de masa vegetal (IMAVE), registrado cerca del Residencial Villa Nazareth, en el distrito de Atalaya.



Las unidades realizaron labores de extinción y liquidación, logrando controlar la situación sin personas afectadas.

Según estadísticas del Cuerpo de Bomberos, en lo que va de este año han atendido 505 incendios de masa vegetal (IMAVE) a nivel nacional, "lo que equivale a casi nueve emergencias diarias, reflejando el alto riesgo que enfrenta el país durante la temporada seca".

Los bomberos y demás entidades reiteran el llamado a la ciudadanía a evitar la quema de basura o vegetación, ya que estas prácticas pueden salirse de control y poner en riesgo vidas humanas, bienes y recursos naturales.