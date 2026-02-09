Nacional - 09/2/26 - 08:16 PM

Emergencia en Tierras Altas por incendio de masa vegetal

El incendio fue controlado antes de que se propagara hacia zonas pobladas.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un incendio de masa vegetal consumió aproximadamente 0.99 hectáreas de herbazal y pinos en un área cercana al MINSA CAPSI y a la barriada Barú, ubicados en el corregimiento de Nueva California, distrito de Tierras Altas.

Para sofocar las llamas, se requirió la intervención de unidades del Cuerpo de Bomberos, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Ministerio de Ambiente y la ONG SAR Tierras Altas, lo que permitió que el incendio fuera controlado antes de propagarse hacia zonas pobladas.

La rápida acción también permitió reducir el impacto ambiental en el sector, sobre todo porque el humo procedente de la quema del pasto se extendió más allá del área incendiada.

Por otra parte, personal de Extinción, Búsqueda y Rescate (Exbure), atendió un llamado por incendio de masa vegetal (IMAVE), registrado cerca del Residencial Villa Nazareth, en el distrito de Atalaya.

Las unidades realizaron labores de extinción y liquidación, logrando controlar la situación sin personas afectadas.

Según estadísticas del Cuerpo de Bomberos, en lo que va de este año han atendido 505 incendios de masa vegetal (IMAVE) a nivel nacional, "lo que equivale a casi nueve emergencias diarias, reflejando el alto riesgo que enfrenta el país durante la temporada seca".

Los bomberos y demás entidades reiteran el llamado a la ciudadanía a evitar la quema de basura o vegetación, ya que estas prácticas pueden salirse de control y poner en riesgo vidas humanas, bienes y recursos naturales.

Te puede interesar

Emergencia en Tierras Altas por incendio de masa vegetal

Emergencia en Tierras Altas por incendio de masa vegetal

 Febrero 09, 2026
Cancillería desmiente a Varela. Gobierno no ha recibido ni un real de China

Cancillería desmiente a Varela. Gobierno no ha recibido ni un real de China

 Febrero 09, 2026
Procurador: No hay investigación sobre Gaby en la playa

Procurador: No hay investigación sobre Gaby en la playa

 Febrero 09, 2026
Obreros vinculados al Suntracs paralizan labores en el Cuarto Puente

Obreros vinculados al Suntracs paralizan labores en el Cuarto Puente

 Febrero 09, 2026
145 nuevos médicos y especialistas se suman al servicio de Panamá

145 nuevos médicos y especialistas se suman al servicio de Panamá

 Febrero 09, 2026

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado
Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados

Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados
Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Mujer embarazada, herida tras caer de un puente peatonal en Penonomé

Mujer embarazada, herida tras caer de un puente peatonal en Penonomé
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí