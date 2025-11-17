Nacional - 17/11/25 - 07:47 AM

Cansancio y frustración: Comunidad protesta por suministro de agua deficiente

Por: Redacción / Web -

 

Cansados de no contar con un suministro de agua regular y apta para el consumo humano, los residentes de la barriada Paseo del Bosque, ubicada en Penonomé, protestaron este lunes para exigir a la empresa promotora del proyecto habitacional una solución definitiva al problema.

Una de las voceras del grupo explicó que desde hace cinco años enfrentan irregularidades en el suministro y en la calidad del agua. Según señaló, cuando el servicio llega a sus hogares, el agua se presenta turbia.

Los moradores también acusan a la empresa de no dar mantenimiento adecuado a la planta de tratamiento y al tanque de almacenamiento, dos componentes esenciales para garantizar un ambiente sano y seguro.

Ante esta situación, los residentes reiteraron su llamado a la empresa promotora para que atienda sus reclamos.

Unidades policiales intervinieron durante la protesta con el fin de reabrir la vía que había sido obstaculizada por los manifestantes, lo que generó un notable congestionamiento vehicular.
 

