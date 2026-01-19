Canto: RM confiado en su defensa. Habla de donaciones declaradas y justificadas

El expresidente Ricardo Martinelli sigue atento su juicio desde Colombia. Según su abogada, Jessica Canto, él se mantiene tranquilo, pese a la expectativa y las críticas que rodean el proceso.



Canto reiteró que las donaciones de la empresa brasileña están ‘debidamente declaradas y justificadas’ ante las autoridades competentes como lo que fueron donativos de campaña, por ello, esperan que se haga justicia y se cumpla con el debido proceso.

Señaló que su representado está tranquilo, pero también tiene muchas expectativas por el resuelto de este caso debido a que ha sufrido “muchas injusticias” que lo hacen pensar que “nuevamente correrá la misma suerte”.



Según Canto, el expresidente recuerda que este mismo caso fue declarado nulo en Brasil y cree que en Panamá debería pasar lo mismo.



La defensa de Martinelli considera injusto que el expresidente sea acusado por algo que ya fue anulado en otro país. Para los jurista, a nivel local debería suceder lo mismo, pero no se adelantará.

Martinelli ha estado presente en todas las audiencias y pendiente de cada pregunta que se le hace. Su estado de salud, asegura Canto, es estable.

Por otro lado, el equipo legal señala que algunas donaciones se pretenden criminalizar, aunque fueron usadas para pagos a medios locales.

La defensa confía en que la jueza Baloisa Marquínez revise correctamente las pruebas y valore el contexto del caso.

“Esperamos que se haga justicia y que el expresidente salga absuelto. Todo está documentado: quién recibió los pagos, cómo se hicieron las donaciones”, agregó Canto.

El juicio sigue su curso el miércoles con audiencias y presentación de pruebas.

Martinelli confía en su equipo y espera que, finalmente, se dé un cierre al proceso que ya lleva años.