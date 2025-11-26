“Capacítate en tu Barrio” impulsa a más de mil panameños hacia el futuro

En Panamá, donde cada barrio tiene su propia lucha diaria, hoy más de 1,000 panameños levantaron la cabeza con orgullo.

No fue cualquier día: fue el acto de graduación del programa “Capacítate en tu Barrio”, una iniciativa empujada por la DIPRED y el INADEH que está cambiando vidas desde adentro, desde donde realmente hace falta.

En la capital, se celebró el esfuerzo de cientos de personas que encontraron en estos cursos una oportunidad real para moverse, crecer y echar pa’lante. San Felipe, Curundú, Panamá Norte, Pacora, Santa Ana, Calidonia, Kuna Nega, Colón, Panamá Oeste… barrios que cargan historias duras, pero también sueños grandes, dijeron presente.

El programa, que ya alcanzó más de 20 corregimientos en varias provincias del país, ha llevado formación técnica hasta la puerta de la gente que normalmente queda por fuera. Aquí nadie tuvo que pedir permiso ni disfrazarse de alguien más: llegaron como son, con ganas de aprender, con ganas de mejorar su vida y la de su familia.

En el acto participaron el Viceministro de Gobierno, Juan Francisco Borrell, la Directora Nacional de DIPRED, Azihra Valdés, y la Directora General de INADEH, quienes dejaron claro que este tipo de formación no solo entrega certificados: fortalece el tejido social y le mete herramientas nuevas a comunidades golpeadas por la falta de empleo y oportunidades.

La Primera Dama también estuvo presente, escuchando de frente las historias de quienes se levantaron temprano, cuidaron hijos, trabajaron jornadas largas y aun así sacaron tiempo para estudiar. Historias que arrancan lágrimas, pero también aplausos, porque así es la vida en los barrios: dura, pero nunca vencida.

Los cursos abarcaron todo tipo de áreas con demanda laboral real: diseño de cejas y pestañas, mantenimiento de aires acondicionados, maquillaje, seguridad industrial, inglés, atención al cliente y operadores de banquetes, entre otros. Capacidades que se traducen en una sola palabra: oportunidad.

Con “Capacítate en tu Barrio”, el Gobierno Nacional reafirma su promesa de llegar donde a veces el Estado no llega: a los callejones, a las esquinas, a los apartamentos apretados y a los espacios donde se lucha día a día. Y lo hace apostando por lo único que nunca falla: la educación, esa que abre puertas, baja la vulnerabilidad y siembra prevención desde la raíz.

Hoy, más de mil panameños demostraron que cuando la oportunidad toca la puerta del barrio, el barrio responde. Y responde con fuerza.