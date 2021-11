Carreira: ¡no cabe recurso de nada, hay que pasar la página!

El abogado Francisco Carreira, cuyo bufete representó inicialmente a querellantes en el caso pinchazos, destacó que tras la absolución a favor del exmandatario de Panamá, Ricardo Martinelli, no cabe ningún recurso.

Carreira reconoció como la mayoría de los abogados -salvo Harry Díaz y Carlos Herrera Morán- que el artículo 179 del Código Procesal Penal, es claro. “Allí no cabe ninguna decisión adicional, no cabe ningún recurso, no hay, ninguna expectativa que se pueda anular”.

Tras el segundo juicio donde Martinelli -al igual que en el primero- fue declarado no culpable, ya es una "decisión final, es obligatoria y aquí terminamos. Es momento de pasar la página. No podemos seguir con el país revuelto con este tema del juicio del expresidente Martinellli, reiteró en EcoTv.

“Martinelli ya fue declarado no culpable y tiene sus derechos ciudadanos en la forma como los debe tener... ya tenemos que olvidarnos de eso", exclamó Carreira.

Igual criterio expresó el analista político José Blandón, que resumió "¡ese caso se acabó, no hay oportunidad de apertura de nada...eso es caput!"

Blandón dijo que "si usted es demócrata y un sistema judicial absuelve dos veces a Martinelli, por qué se recurre a atacar a los jueces... eso es no tener sentido de la justicia... es tener el sentido de la persecución".