Carreira: no debió darse un segundo juicio contra Martinelli

El abogado Francisco Carreira expresó ayer que no debió hacerse un nuevo juicio contra el exmandatario de Panamá, Ricardo Martinelli, tras la primera decisión del tribunal que lo declaró no culpable.

"Creo que el tema serio aquí es que nosotros no hemos aprendido todavía el fenómeno del Sistema Penal Acusatorio (SPA) y yo desde un principio lo he dicho: aquí no había ninguna razón para incluir la posibilidad de una segunda audiencia”, expresó Carreira en "Debate Abierto Dominical".

Carreira, cuyo bufete representó inicialmente a uno de los querellantes en el caso pinchazos, dijo que el SPA anda cojeando por falta de presupuesto.

El jurista explicó que en la primera audiencia, el tribunal indicó que el Ministerio Público no pudo probar su caso y en la segunda audiencia, también han reiterado que los Fiscales no lograron probar sus cargos.