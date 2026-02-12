Carrizo llega cabizbajo a audiencia de apelación; le quieren cambiar la medida

El exvicepresidente José Gabriel Carrizo apareció este martes en el Tribunal Superior de Apelaciones, en Plaza Fortuna. Llegó custodiado por unidades del GJ y Linces, sin decir una sola palabra y evitando las cámaras. Nada que ver con otras veces cuando hablaba de frente y defendía su inocencia.

El Ministerio Público está pidiendo que le cambien la medida y que pase de arresto domiciliario a detención preventiva. O sea, que salga de la casa y vaya directo a un centro penal mientras sigue la investigación.

Su abogado, Pedro Meilán, dice que no hay riesgo de fuga. Recordó que Carrizo se presentó voluntariamente cuando fue requerido y que incluso avisó que regresaba al país. Según la defensa, tenía entradas y salidas registradas y siempre volvió a Panamá.

También defendió que la única prueba fuerte que tiene la Fiscalía es una auditoría con supuestas inconsistencias. Hablan de líneas de crédito, pagos de apartamento, intereses, actividades agropecuarias y hasta donaciones familiares. La defensa asegura que todo tiene respaldo y trazabilidad bancaria.

En medio del ruido, también ha circulado una foto del exvicepresidente en una playa. Ese detalle podría salir a relucir en la audiencia si el Ministerio Público lo usa como argumento para endurecer la medida.

Por ahora, la Fiscalía quiere cárcel preventiva. La defensa insiste en que no hay peligro de fuga ni elementos sólidos para encerrarlo.

Habrá que esperar qué decide el Tribunal.