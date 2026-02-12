Cierran Cinta Costera desde mañana ¡Parampamparam... paramapamparam

Desde este viernes al mediodía la Cinta Costera 1 y la avenida Balboa quedan cerradas por las fiestas del Carnaval 2026. La vía se usará para tarimas, kioscos y todo el movimiento carnavalero.

El cierre arranca por partes. A las 9:00 a.m. bloquean el tramo entre avenida Ecuador y 3 de Noviembre, por el Mercado de Mariscos, para que se monten los puestos. Pero al mediodía bajan la palanca completa y no pasa nadie en carro.

La vía seguirá cerrada hasta el Miércoles de Ceniza al mediodía, cuando terminen de limpiar el desorden y devuelvan el tráfico a la normalidad.

Si vas para la 5 de Mayo, desde el este puedes tirar por calle 45, meterte por Vía España y seguir tu camino. Y si vas rumbo al este, te toca usar Justo Arosemena o calle 42 para conectar con el Corredor Sur o Vía Israel.

Para los que agarran carretera hacia el interior, viene inversión de carriles desde este viernes al mediodía.

El operativo arranca desde Avenida de los Mártires hasta Howard, luego del puente de Burunga a Campana y también desde San José en San Carlos hasta Las Uvas. El viernes será hasta las 6:00 p.m. y el sábado vuelve desde las 6:00 a.m.

El año pasado salieron más de 150 mil vehículos al interior y este año esperan hasta 180 mil. Por eso habrá más control y más uniformados en la vía.

La Policía soltará más de 700 agentes en todo el país con radares y alcosensores dentro del llamado Plan Firmeza. El mensaje es claro: si va a beber, tenga conductor designado, no use el carril invertido si va para Arraiján o La Chorrera, respete la velocidad y cargue sus papeles al día.

Carnaval es fiesta, pero en la calle no hay relajo.