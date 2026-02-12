Nacional - 12/2/26 - 09:13 AM

Denuncian y detienen construcción de muro que afecta playa en San Carlos

En el sitio se constató la remoción de piedras con el uso de una retroexcavadora, con la finalidad de reforzar un muro existente, sin contar con un permiso.

 

Por: Eric Montenegro/Crítica -

La Alcaldía del distrito de San Carlos y el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) suspendieron los trabajos de construcción de un muro de rocas dentro de la línea de alta marea, en la playa El Palmar, tras recibirse una denuncia ciudadana.

Antonio Pope Bernal, alcalde de San Carlos, dijo que los trabajos eran realizados por un ciudadano extranjero, utilizando además rocas que se encontraban en la playa.

Las playas son de todos y su servidumbre debe respetarse.
"No vamos a permitir acciones que alteren el entorno natural ni que afecten el libre acceso de nuestra gente", enfatizó el alcalde.

Añadió que cualquier intervención en zona de playa debe contar con los permisos correspondientes.

Según un informe de MiAmbiente, en el sitio se constató la remoción de piedras con el uso de una retroexcavadora, con la finalidad de reforzar un muro existente, sin contar con un permiso.

Tras la intervención de las autoridades, el responsable de la obra procedió a retirar la maquinaria y materiales empleados en la construcción del muro.

Por esta acción, el Ministerio de Ambiente inició un proceso sancionatorio contra el responsable de la obra.

