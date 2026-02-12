Nacional - 12/2/26 - 12:00 AM

‘Loca’ entra a escuela y reparte bala: mató a varios niños

Por: Redacción. -

La Policía canadiense identificó ayer miércoles a Jesse Vanrootselaar, de 18 años, como la supuesta autora del tiroteo que causó la muerte de al menos nueve personas en una escuela en el oeste de Canadá.

El subdirector de la Policía Montada de Canadá, en la provincia de Columbia Británica, Dwayne McDonald, también rebajó el número de fallecidos, que inicialmente había sido establecido en diez, a nueve, incluida la autora de la masacre, quien, según los investigadores, se quitó la vida.

Otras 27 personas resultaron heridas en el ataque, dos de ellas de extrema gravedad, aunque la Policía también dijo que en algunos casos las lesiones nos las produjo directamente la autora del tiroteo.

Entre las víctimas mortales hay cinco estudiantes de la escuela secundaria de Tumbler Ridge, una remota localidad de unos 2.400 habitantes situada al interior de la provincia de Columbia Británica: tres niñas de doce años y dos niños de doce y trece años.

Otra de las fallecidas es una maestra de la escuela, de 39 años, mientras que los dos muertos ubicados en una vivienda de la localidad son la madre y el hermanastro, de once años, de Vanrootselaar.

