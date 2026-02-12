Jorge Herrera pide frenar la “taquilla política” y más trabajo por Panamá

Jorge Herrera llama a frenar la “taquilla política” y priorizar resultados en la Asamblea Nacional

El presidente de la Asamblea Nacional de Panamá, Jorge Herrera, lanzó un fuerte mensaje a los críticos del Órgano Legislativo y pidió dejar atrás la llamada “taquilla política” para concentrarse en el trabajo institucional y en ofrecer respuestas concretas a la ciudadanía.

Herrera hizo un llamado a la unidad institucional y subrayó que este no es momento para protagonismos ni distracciones, sino para actuar con responsabilidad, transparencia y resultados medibles.

“El país necesita instituciones que trabajen con seriedad, transparencia y compromiso. Este no es momento de distracciones ni protagonismos; es momento de responsabilidad y resultados”, enfatizó.

Rendición de cuentas ante la Contraloría

El jefe del Legislativo destacó que la Asamblea Nacional está enfocada en cumplir sus responsabilidades constitucionales y anunció que este jueves se realizará la entrega formal de la rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, entidad encargada de fiscalizar el manejo de los recursos públicos.

Con esta acción, según Herrera, el Legislativo reafirma su compromiso con la transparencia, la institucionalidad y el respeto al Estado de Derecho, enviando un mensaje claro de que la gestión pública debe medirse con hechos y no con discursos.

“Menos espectáculo político y más trabajo en favor del país”, recalcó el presidente del Parlamento.