Casco Peatonal se consolida como motor cultural y turístico tras once meses

El Casco Antiguo de Panamá atraviesa uno de sus mejores momentos. A once meses de la activación del Casco Peatonal, la Alcaldía de Panamá ha transformado este sitio histórico en un punto permanente de cultura, turismo y dinamización económica, beneficiando de manera directa a miles de ciudadanos y visitantes.

Lo que inició en 2025 como un plan piloto para abrir las calles a los peatones se ha convertido, en 2026, en una de las iniciativas urbanas más exitosas de la ciudad. Cada jornada del Casco Peatonal reúne a familias, turistas, emprendedores, artistas y comerciantes, quienes disfrutan de un entorno seguro, organizado y lleno de vida.

Cifras que respaldan el impacto

Las estadísticas reflejan el alcance del proyecto: más de 700 mil visitantes participaron en las ediciones realizadas en 2025, generando una inyección económica estimada en B/.14 millones para la economía local. Restaurantes con alta ocupación, comercios con incremento en ventas, hoteles con mayor demanda y un impulso sostenido para emprendedores y artistas forman parte de los resultados.

Economía circular y sostenibilidad cultural

Dentro de esta dinámica, la economía circular ha cobrado un rol protagónico. Artesanos que reutilizan materiales, diseñadores que transforman residuos en piezas únicas, mercados ecoamigables y propuestas culturales sostenibles han fortalecido un modelo que promueve la creatividad, el consumo responsable y el turismo consciente.

La directora de Cultura y Turismo de la Alcaldía de Panamá, Karla Duque, destacó que el proyecto no solo ha revitalizado la vida urbana del Casco Antiguo, sino que también ha reposicionado a Panamá en el escenario internacional.

La Alcaldía de Panamá subrayó que esta iniciativa forma parte de un modelo de gestión urbana que busca devolver los espacios públicos a la ciudadanía, fortalecer el patrimonio histórico y activar la economía local desde adentro. A casi un año de su primera edición, el Casco Peatonal ya se ha consolidado como una cita fija en la agenda de miles de panameños y turistas.