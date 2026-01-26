Casco Peatonal se consolida como motor cultural y turístico tras once meses
El Casco Antiguo de Panamá vive un auge cultural y turístico gracias al Casco Peatonal, una iniciativa de la Alcaldía de Panamá que ha atraído a más de 700 mil visitantes y generado B/.14 millones para la economía local.
El Casco Antiguo de Panamá atraviesa uno de sus mejores momentos. A once meses de la activación del Casco Peatonal, la Alcaldía de Panamá ha transformado este sitio histórico en un punto permanente de cultura, turismo y dinamización económica, beneficiando de manera directa a miles de ciudadanos y visitantes.
Lo que inició en 2025 como un plan piloto para abrir las calles a los peatones se ha convertido, en 2026, en una de las iniciativas urbanas más exitosas de la ciudad. Cada jornada del Casco Peatonal reúne a familias, turistas, emprendedores, artistas y comerciantes, quienes disfrutan de un entorno seguro, organizado y lleno de vida.
Cifras que respaldan el impacto
Las estadísticas reflejan el alcance del proyecto: más de 700 mil visitantes participaron en las ediciones realizadas en 2025, generando una inyección económica estimada en B/.14 millones para la economía local. Restaurantes con alta ocupación, comercios con incremento en ventas, hoteles con mayor demanda y un impulso sostenido para emprendedores y artistas forman parte de los resultados.
Economía circular y sostenibilidad cultural
Dentro de esta dinámica, la economía circular ha cobrado un rol protagónico. Artesanos que reutilizan materiales, diseñadores que transforman residuos en piezas únicas, mercados ecoamigables y propuestas culturales sostenibles han fortalecido un modelo que promueve la creatividad, el consumo responsable y el turismo consciente.
La directora de Cultura y Turismo de la Alcaldía de Panamá, Karla Duque, destacó que el proyecto no solo ha revitalizado la vida urbana del Casco Antiguo, sino que también ha reposicionado a Panamá en el escenario internacional.
“El Casco Peatonal ha demostrado que Panamá cuenta con una oferta cultural auténtica y vibrante, capaz de atraer visitantes de todo el mundo. Estamos mostrando una ciudad creativa, abierta y diversa, con un patrimonio que se vive con orgullo”, afirmó Duque.
La Alcaldía de Panamá subrayó que esta iniciativa forma parte de un modelo de gestión urbana que busca devolver los espacios públicos a la ciudadanía, fortalecer el patrimonio histórico y activar la economía local desde adentro. A casi un año de su primera edición, el Casco Peatonal ya se ha consolidado como una cita fija en la agenda de miles de panameños y turistas.