Casi $5 millones en quejas por autos nuevos: la garantía no funciona

Comprar un carro nuevo en Panamá se está convirtiendo en un dolor de cabeza para muchos. No por el precio, sino por lo que viene después: la garantía que no se cumple.

Entre enero y noviembre del año pasado, los consumidores presentaron 183 reclamos por incumplimiento de garantía en vehículos nuevos, por un monto que supera los B/.4.7 millones, según registros oficiales de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

No es una situación aislada ni un par de casos. Es el principal motivo de quejas en el sector automotriz durante 2025.

La mayoría de los reclamos tienen un patrón claro: el concesionario no responde cuando el auto falla, pese a estar dentro del tiempo o kilometraje de garantía.

Los números lo confirman:

183 quejas por incumplimiento de garantía

Monto reclamado: B/.4,741,434.58

En la calle, el reclamo se repite: carros nuevos que entran al taller una y otra vez, piezas que no cambian, excusas que se alargan y respuestas que nunca llegan.

Aunque en menor cantidad, hay otras irregularidades que siguen apareciendo en las compras de autos nuevos:

Falta de información: 23 quejas por B/.504,125.76

23 quejas por Vicios ocultos: 10 reclamos por B/.225,599.03

10 reclamos por Incumplimiento de servicio: 9 casos por B/.54,913.10

9 casos por Devolución de dinero: 6 quejas por B/.38,148.62

6 quejas por Cobros indebidos: 3 reclamos

3 reclamos Cláusulas abusivas, incumplimiento de contrato, custodia del bien y publicidad engañosa, también figuran en la lista

Son situaciones distintas, pero con un mismo fondo: el consumidor queda desprotegido si no reclama.

La Acodeco recuerda que la Ley 45 de 2007, en su artículo 47, es directa:

Todo vehículo nuevo debe tener una garantía mínima de un año o 30 mil kilómetros, lo que ocurra primero.

Y va más allá:

Si la garantía del fabricante es mejor que la mínima establecida por ley, esa garantía más favorable es obligatoria. Además, debe entregarse por escrito al comprador.

No es un favor. Es una obligación legal.

Cuando el concesionario se hace el sordo, el consumidor no está solo.

Presente la queja ante la Acodeco

Guarde todo: contrato, factura, órdenes de reparación, mensajes, correos, fotos, lo que sea

Un carro nuevo no debería convertirse en un problema nuevo.

La garantía no es un adorno en el contrato, es un derecho.

Las cifras están ahí, frías y duras. Pero detrás de cada número hay una familia, un trabajador, alguien que pagó lo suyo y solo pide que le cumplan.

Y cuando no lo hacen, reclamar es la única vía para que esto no siga pasando como si fuera normal.