Casi la mitad de trabajadores en Panamá no aguanta a su jefe

En muchas oficinas del país el problema no es el trabajo… es el jefe. Un estudio reveló que el 49% de los trabajadores en Panamá tiene una opinión regular o mala de su superior, algo que termina pesando fuerte en el ambiente laboral.

El dato salió del estudio “Líderes o jefes” de Konzerta, donde también quedó al descubierto otro golpe a las empresas: el 71% de los empleados admite que alguna vez pensó en renunciar por la relación con su jefe.

Entre las principales quejas aparece el estilo de mando. Un 49% considera que su jefe es demasiado autoritario, mientras 48% dice que no escucha al equipo y 44% siente que no recibe el apoyo necesario para hacer su trabajo.

La cosa no queda ahí. Según la encuesta, 42% de los trabajadores asegura que su esfuerzo no es reconocido, y 43% cree que su jefe no confía en el equipo, una mezcla que termina dañando el ambiente en la oficina.

Curiosamente, muchos trabajadores creen que podrían hacerlo mejor. El 92% de los talentos en Panamá dice tener cualidades para convertirse en líder, y buena parte asegura que lo haría para mejorar el clima laboral y ayudar al crecimiento del equipo.

Para especialistas en recursos humanos, un buen liderazgo se nota rápido. El 83% afirma que el principal indicador es un buen ambiente de trabajo, seguido de resultados positivos del equipo, algo que muchas empresas todavía no logran.

El estudio también revela otro punto crítico: el 55% de las empresas no tiene programas para formar líderes, lo que deja a muchos jefes en el cargo sin preparación para manejar equipos.

Al final, el mensaje es claro en el mundo laboral: un mal jefe no solo daña el ambiente… también empuja a los trabajadores a buscar la puerta de salida.