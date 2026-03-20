Caso de bebé mantiene al país en alerta: todo bajo reserva

El caso de una bebé de 9 meses mantiene al país en vilo: su estado sigue siendo reservado y las autoridades no han confirmado qué ocurrió. La menor permanece en el Hospital del Niño bajo estricta confidencialidad.

La niña fue llevada por su madre el pasado viernes a un centro de salud en Veraguas, tras presentar problemas gástricos. Desde ese momento, el caso empezó a generar atención, y ya han pasado 8 días desde su ingreso, sin que se conozca con claridad qué hay detrás de la situación.

Posteriormente, la menor fue trasladada al Hospital del Niño, donde continúa recibiendo atención médica.

Las autoridades reiteraron que no darán detalles, debido a la condición de la paciente y a lo delicado del caso, que fue declarado en reserva.

En medio de las primeras versiones, se mencionó un presunto abuso sexual, sin embargo, esa información no ha sido confirmada ni descartada por los investigadores. El proceso sigue en curso mientras se intenta esclarecer lo sucedido.

El caso ha generado preocupación en todo el país por tratarse de una bebé. Por ahora, las autoridades mantienen el hermetismo y continúan con las investigaciones correspondientes.