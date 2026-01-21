Caso Odebrecht: abogados denuncian presiones y nulidades en el juicio

El juicio del caso Odebrecht se retoma este miércoles en un clima de tensión, marcado por severos cuestionamientos de los abogados defensores, quienes sostienen que el proceso está viciado desde su origen y que ha avanzado bajo presiones externas que, a su juicio, han vulnerado el debido proceso.

El abogado Pedro Meilán afirmó que el juicio no debió iniciar, al señalar que la jueza Baloisa Marquínez atiende de manera paralela otro proceso dentro del Sistema Penal Acusatorio, lo que —según explicó— compromete la adecuada dirección de ambos casos judiciales.

🟦 Cuestionamientos a la conducción del proceso

Meilán recordó que el año pasado la propia jueza suspendió una audiencia debido a la ausencia de testigos internacionales, al considerar que sin su comparecencia no se garantizaba el derecho al contradictorio. Sin embargo, aseguró que esta situación no ha cambiado y, pese a ello, el tribunal decidió continuar con el juicio.

El defensor cuestionó además que no se haya notificado formalmente un cambio de criterio y alertó sobre la intención de dictar fallo con base únicamente en entrevistas incorporadas en el expediente, lo que —afirmó— vulnera el derecho a la defensa y la legítima contradicción de la prueba.

🟦 Pruebas extraordinarias y plazos insuficientes

Otro de los puntos críticos señalados por la defensa es la actuación de la Fiscalía, que habría incorporado de forma tardía más de 13 mil fojas como supuestas pruebas extraordinarias dentro de un proceso que supera los 10 años de investigación.

Meilán calificó como insuficiente el receso de apenas tres días otorgado para revisar ese volumen de documentación, y advirtió que existe una intención manifiesta de acelerar el proceso, en detrimento de las garantías procesales.

🟦 Nulidades y cuestionamientos internacionales

La defensa también alertó que varias de las pruebas carecen de autenticación adecuada, mientras que otras habrían sido anuladas en Brasil, tras la revocatoria de condenas vinculadas a manipulación de evidencias en el caso Odebrecht.

En ese contexto, subrayó que el expediente estaría plagado de nulidades, las cuales deben ser resueltas antes de entrar al fondo del caso, independientemente de la presión social o mediática por obtener condenas.