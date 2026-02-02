Caso Odebrecht entra en su recta final con una Fiscalía en aprietos

El juicio por el caso Odebrecht arranca una nueva semana que continuará con la comparecencia de los testigos de la defensa, luego de que la semana pasada la Fiscalía tambaleó tanto por la ausencia de testigos y testimonios que no lograron demostrar supuestas irregularidades ni el uso de fondos ilícitos.

Luego de esta etapa, que se prevé que durará toda la semana, se entrará en la fase de alegatos. Primero, le corresponderá a la Fiscalía y luego de los abogados defensores.

Tras culminar la audiencia, le tocará a la jueza resolver y se espera que se acoja al término establecido por ley.

Revés

La Fiscalía sufrió un revés, la semana pasada, al presentar testigos que no lograron vincular al expresidente Ricardo Martinelli con irregularidades ni con el uso de fondos ilícitos, según el balance ofrecido por abogados de la defensa, quienes calificaron los testimonios como “favorables”.

Alfredo Vallarino, uno de los integrantes del equipo legal del expresidente Martinelli, reiteró que ninguno de los testigos presentados por la Fiscalía hizo referencia a hechos que puedan comprometer penalmente a su representado.

El perito Antonio Lim fue claro al señalar que Martinelli no cometió ilegalidad, que los fondos recibidos corresponden a un período en el que no era funcionario público y que no existe evidencia de que provinieran de actividades ilícitas, destacó Vallarino.

Además, sostuvo que el propio perito reconoció no conocer el origen de los fondos. Y, eso no es todo, sino que también levantó su informe sin revisar estados financieros.

De igual forma, la testigo Yara Campos descartó ilegalidad de donaciones de Odebrecht y negó conocer sobre procesos o denuncias relacionados con estos aportes.

En tanto, el letrado Carlos Carrillo reiteró que ha quedado claro que las donaciones políticas que recibió Martinelli en 2009, sin ser funcionario público, lo excluyen de cualquier relación con cualquier delito o hecho de corrupción. “En ese momento él ni siquiera era funcionario público y era un político en campaña política. Y Odebrecht, como se ha certificado, para esa época no tenía ningún tipo de reporte o alerta para efectos de alguna precaución de recibirle algún tipo de donación e incluso fue reportado al Tribunal Electoral, eso, por una parte”.

“La teoría de la Fiscalía está yendo a probar otros hechos que no guardan relación con Ricardo Martinelli Berrocal”, afirmó Carrillo.

La Fiscalía también tambaleó la semana pasada, ya que tuvieron dificultades al no presentar sus testigos para su comparecencia.

En este punto, el jurista Vallarino comentó que estos estarían siendo ocultados. “Trajeron dos testigos que se han exhibido como focas en un circo. Imagínese si traen los 15”, dijo.

El viernes pasado, la Fiscalía fue criticada por la no comparecencia del testigo Olmedo Mendéz Tribaldos que, según anunció la fiscal Ruth Morcillo, no se había podido localizar, pese a tener la boleta de citación. La jueza Baloisa Marquínez procedió a multar a Méndez Tribaldos con $100, conforme a lo establecido en el artículo 2044 del Código Judicial.

Para la defensa, lo que es inaceptable es que “no se garantice el contradictorio con testigos colaboradores que tenían la obligación de estar presentes y que esperamos que la juez, tal como se ha dicho, previamente, pues no les dé valor a testigos que no se le ha permitido a la defensa examinar”.

“No puede ser que se pretenda por parte de la Fiscalía una sentencia condenatoria sin revisar a los testigos y basando sus argumentaciones en estas deposiciones que no han sido ratificadas”, culminó.