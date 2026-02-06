Gobierno invierte más de 558 millones en obras en Coclé

Más de B/.558 millones serán invertidos en obras de impacto social en la provincia de Coclé; así lo reveló el presidente José Raúl Mulino, ayer durante el Consejo de Gabinete Ampliado realizado en Penonomé, Coclé.

Entre estos proyectos se encuentran carreteras, renovación de potabilizadoras, hospitales, centros de salud y apoyo al sector agropecuario.

El mandatario destacó que su gobierno está ejecutando importantes obras en la provincia de Coclé que benefician, principalmente, a comunidades productivas. Se trata de un presupuesto récord de inversión pública para este año de $11 mil millones.

En infraestructura vial, el Gobierno reportó unos 19 macroproyectos que abarcan una inversión superior a los B/.138 millones. Entre lo ya terminado están calles en Antón, El Valle y La Pintada, además de varios puentes vehiculares y peatonales.

En tanto, el Ministerio de Salud (Minsa) desarrolla otros proyectos de impacto en la atención médica con calidad para la comunidad coclesana por más de 250.5 millones, incluyendo jornadas especiales de atención.

La entidad destacó la reapertura del Centro de Salud de Río Hato (con una inversión de 5 millones), el Centro Materno Infantil de Tambo, por B/.9 millones, y el Hospital Aquilino Tejeira, una obra largamente esperada que será rescatada con $214 millones.