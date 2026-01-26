Nacional - 26/1/26 - 12:00 AM

CCIAP resalta estrategia de Panamá tras su paso por Davo

Por: Redacción Crítica -

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) destacó ayer que la participación del país en el Foro Económico Mundial de Davos responde a una estrategia clara para posicionar a Panamá como un actor relevante en las conversaciones económicas globales.

El gremio subrayó que la presencia panameña no fue simbólica ni protocolar, sino parte de una visión de país orientada a atraer inversiones y fortalecer su inserción en los espacios donde se toman decisiones económicas clave.

Tras el foro, se activaron acercamientos con inversionistas, organismos multilaterales y empresas que ven a Panamá como una plataforma regional, lo que refuerza la confianza en su estabilidad, conectividad y potencial de crecimiento.

La CCIAP añadió que este impulso también se refleja a nivel local, con Panamá como sede del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, un evento que comienza a consolidarse como el “Davos de América Latina”.

