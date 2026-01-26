Nacional - 26/1/26 - 12:00 AM

CCIAP resalta estrategia de Panamá tras su paso por Davos

La CCIAP aseguró que la participación de Panamá en el Foro Económico Mundial de Davos forma parte de una estrategia país para atraer inversiones, fortalecer su posicionamiento internacional y consolidarse como hub económico regional.

 

Por: Redacción Crítica -

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) destacó que la participación del país en el Foro Económico Mundial de Davos responde a una estrategia clara y estructurada para posicionar a Panamá como un actor relevante en las discusiones económicas globales.

El gremio empresarial subrayó que la presencia panameña en este foro internacional no fue simbólica ni protocolar, sino parte de una visión de país orientada a la atracción de inversiones, al fortalecimiento de su imagen internacional y a una mayor inserción en los espacios donde se toman decisiones económicas clave.

Panamá como destino atractivo para la inversión

Tras la participación en Davos, se activaron acercamientos con inversionistas internacionales, organismos multilaterales y empresas globales que identifican a Panamá como una plataforma regional estratégica, gracias a su estabilidad económica, conectividad logística y potencial de crecimiento.

Según la CCIAP, estos contactos refuerzan la confianza internacional en el país y abren oportunidades para nuevas inversiones, generación de empleo y desarrollo sostenible.

El “Davos de América Latina” se consolida en Panamá

El gremio también resaltó que este impulso se refleja a nivel local, con Panamá como sede del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, un evento que comienza a consolidarse como el llamado “Davos de América Latina”.

Para la CCIAP, este posicionamiento reafirma el papel de Panamá como un centro de diálogo económico regional, capaz de reunir a líderes empresariales, gobiernos y organismos internacionales para discutir los retos y oportunidades de la región.

