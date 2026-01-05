Cerca de 3 mil estudiantes inician proceso de recuperación de notas en Veraguas

Alrededor de tres mil estudiantes de distintos niveles educativos en la provincia de Veraguas iniciaron este lunes el proceso de recuperación de notas en seis centros de enseñanza oficiales, informó el profesor Vladimir Olave, supervisor regional del Ministerio de Educación (Meduca) en Santiago.

Olave explicó que el proceso de recuperación abarca las asignaturas con mayor número de estudiantes pendientes, entre ellas matemáticas, español, física y química, con el objetivo de brindar una nueva oportunidad académica a quienes no lograron alcanzar las calificaciones requeridas durante el año lectivo.

El supervisor regional destacó que más del 90 % de los docentes ya se encuentran en las aulas atendiendo a los estudiantes, lo que garantiza el normal desarrollo de las jornadas académicas establecidas para este proceso.

Asimismo, señaló que los centros educativos donde se realizan las recuperaciones se encuentran en óptimas condiciones, entre ellos el Centro Educativo Belisario Villar Pérez, Instituto Urracá, Instituto Profesional y Técnico, Instituto Omar Torrijos Herrera, Miguel Alba de Soná y el Centro Educativo Jesús Héctor Gallego, ubicado en el distrito de San Francisco de la Montaña.

Olave subrayó que los docentes y directivos serán estrictos en el cumplimiento de las normas, tanto en el uso adecuado del uniforme, el cuidado de las instalaciones, así como en el rendimiento académico y el comportamiento de los estudiantes. Además, aseguró que se mantendrá una vigilancia constante para evitar daños a las aulas y a las estructuras escolares durante el desarrollo de las clases de recuperación.

El Meduca reiteró el llamado a estudiantes y acudientes a asumir este proceso con responsabilidad y compromiso, como una oportunidad clave para culminar satisfactoriamente el año académico.