Nacional - 05/1/26 - 01:11 PM

Cerca de 3 mil estudiantes inician proceso de recuperación de notas en Veraguas

El proceso de recuperación abarca las asignaturas con mayor número de estudiantes pendientes, entre ellas matemáticas, español, física y química.

 

Por: Melquiades Vásquez A. / Crítica -

Alrededor de tres mil estudiantes de distintos niveles educativos en la provincia de Veraguas iniciaron este lunes el proceso de recuperación de notas en seis centros de enseñanza oficiales, informó el profesor Vladimir Olave, supervisor regional del Ministerio de Educación (Meduca) en Santiago.

Olave explicó que el proceso de recuperación abarca las asignaturas con mayor número de estudiantes pendientes, entre ellas matemáticas, español, física y química, con el objetivo de brindar una nueva oportunidad académica a quienes no lograron alcanzar las calificaciones requeridas durante el año lectivo.

El supervisor regional destacó que más del 90 % de los docentes ya se encuentran en las aulas atendiendo a los estudiantes, lo que garantiza el normal desarrollo de las jornadas académicas establecidas para este proceso.

Asimismo, señaló que los centros educativos donde se realizan las recuperaciones se encuentran en óptimas condiciones, entre ellos el Centro Educativo Belisario Villar Pérez, Instituto Urracá, Instituto Profesional y Técnico, Instituto Omar Torrijos Herrera, Miguel Alba de Soná y el Centro Educativo Jesús Héctor Gallego, ubicado en el distrito de San Francisco de la Montaña.

Olave subrayó que los docentes y directivos serán estrictos en el cumplimiento de las normas, tanto en el uso adecuado del uniforme, el cuidado de las instalaciones, así como en el rendimiento académico y el comportamiento de los estudiantes. Además, aseguró que se mantendrá una vigilancia constante para evitar daños a las aulas y a las estructuras escolares durante el desarrollo de las clases de recuperación.

El Meduca reiteró el llamado a estudiantes y acudientes a asumir este proceso con responsabilidad y compromiso, como una oportunidad clave para culminar satisfactoriamente el año académico.

Te puede interesar

Cerca de 3 mil estudiantes inician proceso de recuperación de notas en Veraguas

Cerca de 3 mil estudiantes inician proceso de recuperación de notas en Veraguas

 Enero 05, 2026
Mulino mueve fichas: Panamá se planta por la voluntad del pueblo venezolano

Mulino mueve fichas: Panamá se planta por la voluntad del pueblo venezolano

 Enero 05, 2026
San Miguelito se parte en tres para enfrentar la basura

San Miguelito se parte en tres para enfrentar la basura

 Enero 05, 2026
TRUMP ADVIERTE A DELCY QUE SI NO HACE LO QUE ÉL DICE, ACABARÁ PEOR QUE MADURO

TRUMP ADVIERTE A DELCY QUE SI NO HACE LO QUE ÉL DICE, ACABARÁ PEOR QUE MADURO

 Enero 05, 2026
LA AAUD ha recogido más de 953 toneladas de desechos en San Miguelito

LA AAUD ha recogido más de 953 toneladas de desechos en San Miguelito

 Enero 05, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Bicho muere en intento de robo: policía y maleante heridos

Bicho muere en intento de robo: policía y maleante heridos
Muere presunto agresor tras balear a enfermera en Atalaya

Muere presunto agresor tras balear a enfermera en Atalaya
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Maduro pasó su primera noche bajo luz fría y puertas de acero.Así es su hogar

Maduro pasó su primera noche bajo luz fría y puertas de acero.Así es su hogar
EE.UU. bombardea bases en Caracas; Petro pide reunión de urgencia de la ONU

EE.UU. bombardea bases en Caracas; Petro pide reunión de urgencia de la ONU