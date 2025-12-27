Certificación de semillas de arroz genera ingresos por $18 millones

El Comité Nacional de Semillas (CNS) certificó un total de 219,000 quintales de semillas de arroz, durante el período comprendido entre noviembre de 2024 y octubre de 205, informó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Destacándose las variedades IDIAP-FL-7217, FCA-616 FL, Estrella Centenario FL, IDIAP 5205, IFL-069-18, IFL-Alanjeña 22 y Estrella 71. Esta producción certificada permitiría cubrir la siembra de aproximadamente 70,000 hectáreas a nivel nacional.

De acuerdo con informes del CNS, la cantidad certificada representa un ingreso estimado de $18 millones para los productores, considerando un precio promedio de $85.00 por quintal.

El Comité Nacional de Semillas, adscrito al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), es la entidad oficial responsable de regular y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de semillas.

La Unidad de Certificación de Semillas del CNS ejecuta sus actividades a través de seis zonas de trabajo: Oriental, Occidental, Coclé, Los Santos, Herrera y Veraguas.

En el cultivo de poroto, se reportó una producción de 64 quintales de semillas, correspondientes a las variedades I-P-0911, I-R-2, Primavera, I-R-3, I-P-1338, I-PCS-2-22, I-NUA-336, I-NUA-24, I-NUA-45 e I-PCS-3-16-22.

Además, en maíz, se certificaron 13,000 quintales, de los cuales 10,869 quintales fueron importados y 2,131 de producción nacional.

Por su parte, la Unidad de Registro de Semillas orientó su Plan Operativo Anual al fortalecimiento de la identidad y pureza genética de los cultivares, tanto dentro del Programa de Certificación como en la semilla importada, supervisando los procesos de producción, importación y comercialización.

Como resultado, durante este período se logró el registro de nuevas variedades comerciales, entre ellas: seis variedades de papa: Golden Globe, Larissa, Donata, Jely, Corinna y Julinka; dos nuevas variedades de maíz: Híbrido HD-50 e I-MW-13 y dos nuevas variedades de tomate: IMCL-R1.15-17-18-LV14-2 (IDIAP-TM-SALSA-25) y T7 RB-50-EN44-13-M16 (IDIAP-TM-EJIDO-25).