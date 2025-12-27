Certificación de semillas de arroz genera ingresos por $18 millones
El Comité Nacional de Semillas es responsable de regular y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de semillas.
El Comité Nacional de Semillas (CNS) certificó un total de 219,000 quintales de semillas de arroz, durante el período comprendido entre noviembre de 2024 y octubre de 205, informó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).
Destacándose las variedades IDIAP-FL-7217, FCA-616 FL, Estrella Centenario FL, IDIAP 5205, IFL-069-18, IFL-Alanjeña 22 y Estrella 71. Esta producción certificada permitiría cubrir la siembra de aproximadamente 70,000 hectáreas a nivel nacional.
De acuerdo con informes del CNS, la cantidad certificada representa un ingreso estimado de $18 millones para los productores, considerando un precio promedio de $85.00 por quintal.
El Comité Nacional de Semillas, adscrito al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), es la entidad oficial responsable de regular y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de semillas.
La Unidad de Certificación de Semillas del CNS ejecuta sus actividades a través de seis zonas de trabajo: Oriental, Occidental, Coclé, Los Santos, Herrera y Veraguas.
En el cultivo de poroto, se reportó una producción de 64 quintales de semillas, correspondientes a las variedades I-P-0911, I-R-2, Primavera, I-R-3, I-P-1338, I-PCS-2-22, I-NUA-336, I-NUA-24, I-NUA-45 e I-PCS-3-16-22.
Además, en maíz, se certificaron 13,000 quintales, de los cuales 10,869 quintales fueron importados y 2,131 de producción nacional.
Por su parte, la Unidad de Registro de Semillas orientó su Plan Operativo Anual al fortalecimiento de la identidad y pureza genética de los cultivares, tanto dentro del Programa de Certificación como en la semilla importada, supervisando los procesos de producción, importación y comercialización.
Como resultado, durante este período se logró el registro de nuevas variedades comerciales, entre ellas: seis variedades de papa: Golden Globe, Larissa, Donata, Jely, Corinna y Julinka; dos nuevas variedades de maíz: Híbrido HD-50 e I-MW-13 y dos nuevas variedades de tomate: IMCL-R1.15-17-18-LV14-2 (IDIAP-TM-SALSA-25) y T7 RB-50-EN44-13-M16 (IDIAP-TM-EJIDO-25).