Sucesos - 27/12/25 - 10:47 AM

Incautan droga oculta en cilindros en bodega del Aeropuerto de Tocumen

Tenía como origen Panamá y destino final Australia, señalan las autoridades.

 

Por: Redacción/Sucesos -

Como parte de los operativos antidrogas, la Policía Nacional, junto al Ministerio Público, logró el decomiso de una bolsa con presunta sustancia ilícita en la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

De acuerdo con las autoridades, la droga se encontraba oculta dentro de pequeños cilindros almacenados en una bodega.

La presunta sustancia tenía como origen Panamá y destino final Australia.

Cabe destacar que el pasado 10 de diciembre, en el área de carga de la terminal aérea se encontraron dos envoltorios de plástico transparente en el interior de una bomba de agua que tenía como destino final Estados Unidos.

