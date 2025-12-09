Cervantes se em.. fada con la RAE por meter a Panamá como sede de “a dedo”

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha acusado al director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, de tratar de imponer "por su cuenta" Panamá como próxima sede del Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) sin contar con el Cervantes.

"Corresponde al Cervantes proponer a las academias de la lengua una sede", ha recordado García Montero en una rueda de prensa convocada para presentar los datos del curso académico 2024-2025 y previa a la reunión anual del Patronato, que presiden los reyes y a la que asiste el presidente de Gobierno y los ministros de Exteriores y Cultura.

García Montero ha asegurado que la institución que dirige "se entera, porque se lo comentan otras academias, de que el director de la RAE ha decidido por su cuenta que sea Panamá" la sede del próximo congreso.

El director del Cervantes ha dicho no querer "ofender a Panamá" por el bien de las relaciones internacionales, "por la tensión que hay contra el español" y por los intereses relacionados con el canal de Panamá, pero al mismo tiempo se ha declarado ofendido él mismo por la actitud de Muñoz Machado.

"Cuando no se ofenda a Panamá y no nos sintamos ofendidos pondremos en marcha el próximo congreso internacional", ha dicho García Montero, al tiempo que ha reiterado las declaraciones que hizo en octubre pasado y que originaron la disputa pública entre la RAE y el Cervantes.