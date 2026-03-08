Chepo quiere que su Semana Santa en Vivo sea referencia nacional

Chepo se prepara para vivir una de las expresiones culturales y religiosas más significativas de Panamá Este con la celebración de la Semana Santa en Vivo 2026.

El distrito busca posicionar esta actividad como un evento que no solo convoque a los feligreses de la región, sino también a visitantes de otras partes del país que cada año se suman a esta tradición.

Este año, el grupo de cargadores de la Parroquia San Cristóbal conmemora 15 años de tradición ininterrumpida, un camino que ha logrado consolidar esta representación como símbolo de fe, comunidad y participación juvenil.

Más que un acto religioso, la actividad se ha convertido en un espacio donde niños y jóvenes encuentran formación, disciplina y un sentido de pertenencia dentro de su propia comunidad.

La celebración también pone en valor el legado cultural del distrito. Familias enteras han mantenido viva la tradición musical que acompaña las procesiones, incluyendo una flauta con más de 100 años de historia, que todavía hoy marca el ritmo de los recorridos religiosos por las calles de Chepo.

Los organizadores invitan a todo el país a visitar el distrito durante estas fechas y descubrir que Panamá Este también tiene su propio atractivo turístico y cultural. La actividad se desarrollará del jueves 2 al domingo 5 de abril de 2026, con una programación pensada para toda la familia.

Con el paso de los años, la Semana Santa en Vivo en Chepo apunta a consolidarse como una de las principales referencias culturales y religiosas de Panamá.