Chilibre conmemoró sus 82 años de fundación
El corregimiento enfrenta importantes retos en materia de infraestructura.
El corregimiento de Chilibre conmemoró el pasado 28 de diciembre sus 82 años de fundación, en medio de un ambiente de orgullo comunitario, tradiciones y esperanza por el desarrollo futuro de esta importante zona del distrito de Panamá.
A lo largo de más de ocho décadas, Chilibre se ha consolidado como un corregimiento clave por su crecimiento poblacional, su aporte económico y su riqueza cultural y natural, convirtiéndose en hogar de miles de familias que han forjado su identidad a base de trabajo, esfuerzo y arraigo.
De acuerdo con el representante de Chilibre, Josimar Camaño, el corregimiento enfrenta importantes retos en materia de infraestructura; sin embargo, destacó que la junta comunal, en coordinación con distintas entidades del gobierno central, ejecuta proyectos de veredas, aceras, calles, cunetas y puentes, además de la construcción y adecuación de canchas y centros deportivos, acciones que han contribuido a mejorar la calidad de vida de los residentes.
“Chilibre tiene grandes retos como el desempleo, la falta de transporte y la seguridad, por lo que hago un llamado a las autoridades y al presidente José Raúl Mulino para que no se olviden de este corregimiento ni de sus habitantes”, expresó Camaño.
El representante también destacó que actualmente se impulsa un proyecto para convertir a Chilibre en un polo turístico, aprovechando sus atractivos naturales, lo que permitiría la generación de decenas de empleos, especialmente para los jóvenes, e inyectaría recursos a la economía local.
No obstante, subrayó que se requiere el respaldo de las autoridades, en especial de la Autoridad de Turismo de Panamá.
La celebración del aniversario incluyó actividades cívicas, culturales y recreativas, con la participación de residentes, líderes comunitarios y autoridades locales, quienes resaltaron la importancia de preservar la historia del corregimiento y fortalecer la unidad entre sus habitantes.
Camaño destacó que durante los actos conmemorativos también se destacaron los avances logrados en infraestructura, servicios básicos y programas comunitarios, así como los desafíos pendientes en desarrollo urbano, seguridad y generación de oportunidades para la juventud.
Con 82 años de fundación, Chilibre reafirma su compromiso de seguir creciendo de manera ordenada, manteniendo vivas sus tradiciones y trabajando de forma conjunta por un mejor futuro para las próximas generaciones.