Cirilo Salas apuesta a recuperar la confianza en los partidos políticos

El nuevo presidente del Partido Popular (PP), Cirilo Salas, instó este sábado a sus copartidarios a trabajar por la recuperación de la confianza en los partidos políticos, ante "ataques de quienes no han hecho aporte alguno a la democracia panameña".

En su primer mensaje al asumir formalmente la presidencia del colectivo político, criticó a quienes han querido descalificar a los partidos políticos, "que son los que han mantenido la democracia a flote, pero que algunos quieren satanizarlos".

"Hay una oportunidad de recuperar la confianza en los partidos políticos", dijo Salas.

Ademas, instó al resto de los colectivos a tener un diálogo nacional, con la mira puesta en el bienestar y el progreso de los panameños.

"Los partidos políticos estamos obligados a hacer cambios profundos enmendar errores y caminar en busca de una concertación nacional en la que se discutan los temas que benefician a la población panameña", apuntó Salas.

Reiteró que la política "no es para servirse, sino para servir", y que el nuevo liderazgo del Partido Popular se constituye "de gente común y corriente, que lucha contra la corrupción", añadiendo que ésta "no sólo está en las esferas oficiales, sino también en el sector privado".

Salas destacó el crecimiento sostenido que ha tenido el partido, al abanderar dos curules legislativas, y obtener triunfos electorales en mayo de 2024 con cinco Alcaldes y trece Representantes de Corregimiento, en diferentes puntos del país.

En el evento, celebrado en la sede del Partido Popular en la Avenida Perú, además fueron juramentados los vicepresidentes del colectivo, además de los diferentes cargos directivos, con miras a mantenerse vigentes para el periodo 2025-2030.