Nacional - 11/11/25 - 03:47 PM

Chiquita arranca ferias de reclutamiento y abre plazas en Bocas

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, dijo que se estarán habilitando más de 5 mil vacantes de manera progresiva.

 

Por: Redacción / Crítica -

Este martes arrancaron las ferias de reclutamiento focalizado de Chiquita Panamá, una empresa que vuelve con fuerza y promete dar trabajo a miles de manos bocatoreñas.

En esta primera jornada, más de 600 personas se acercaron con esperanza de conseguir un puesto. Pero esto apenas empieza: se estima que se contraten al menos 3 mil trabajadores en esta etapa, y 2 mil más antes de fin de año.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño, estuvo presente en las fincas, acompañando a los aspirantes y destacando que este movimiento marca “un nuevo comienzo” para la provincia.

“Lo importante es que esta histórica empresa decidió quedarse, regresar al país y contratar a mucha gente. Hay esperanza y trabajo para nuestra gente”, dijo la ministra.

El plan del Gobierno es que a inicios de 2026 arranque la extracción del famoso “oro verde”, como se le dice al banano, motor de vida y sustento para muchas familias.

Muñoz también recordó que Bocas no solo vive del banano: el cacao y otros rubros están creciendo y generando empleo digno en los campos. Además, anunció que pronto se vienen ferias interinstitucionales para atender otras necesidades de las comunidades.

