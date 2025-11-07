Christiansen, confiado en que vamos al Mundial

El entrenador de la selección de fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, manifestó ayer en conferencia de prensa su plena "confianza en el equipo y cuerpo técnico", asegurando que "el grupo está preparado" para conseguir el objetivo mundialista.

"Después de del último partido contra Surinam he venido a la Federación a trabajar con ilusión, confianza, teniendo las cosas claras con el cuerpo técnico de lo que lo que queremos hacer, cuál es nuestro plan, cuál puede ser los variantes eh durante los 90 minutos, pero sobre todo con ilusión y ganas de hacerlo lo mejor posible", puntualizó el estratega.

El entrenador hispano-danés expresó que desea ver en el campo de juegos a un "equipo que tenga hambre, que tenga ambición, que quiera competir y que quiera ganar desde el minuto uno".

Christiansen destacó que el partido ante Guatemala (13 de noviembre) será determinante en sus aspiraciones, y subrayó la magnitud del reto: "sabemos todo lo que nos jugamos, cuerpo técnico, jugadores, periodistas y aficionados".

"No quiero decir que Tomás Christiansen se juega el pase al mundial. Todo un país, toda la selección nos jugamos esa clasificación que nos ilusiona", señaló el técnico, quien ha insistido en la importancia de mantener la concentración en estos encuentros restantes.