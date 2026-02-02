Nacional - 02/2/26 - 12:00 AM

Cierran la llave a la rumba: La Chorrera elimina bares 24 horas

Tras un proceso legal de varios meses, la Alcaldía de La Chorrera anuló los decretos que permitían a centros de diversión nocturna operar las 24 horas, luego de reiteradas denuncias ciudadanas por riñas, escándalos y balaceras.

 

Por: Eric Montenegro/ Provincias Crítica -

La Alcaldía de La Chorrera dejó sin efecto los decretos alcaldicios emitidos por la pasada administración municipal que autorizaban a algunos centros de diversión nocturna a operar las 24 horas del día, tras un proceso legal que se extendió por varios meses.

El secretario general del municipio, Roberto Lee, explicó que al menos dos establecimientos que contaban con extensión de horario acumulaban reiteradas denuncias ciudadanas por riñas, escándalos y balaceras, lo que encendió las alertas sobre la seguridad ciudadana en el distrito.

Proceso legal y nuevo horario

Lee detalló que la anulación de los decretos no fue inmediata debido a los recursos jurídicos interpuestos por los abogados de los comerciantes, lo que retrasó la decisión final.

Con la emisión de un nuevo decreto alcaldicio, la administración del alcalde Eloy Chon estableció que los locales nocturnos de diversión deberán cerrar a las 4:00 a.m. los fines de semana, como parte de las medidas para mejorar la convivencia ciudadana.

Edictos y críticas a la gestión anterior

El funcionario informó que ya se procedió a colocar un edicto en la puerta de uno de los locales, luego de que su propietario se negara a acudir a las citaciones oficiales para notificarse formalmente de la resolución.

Lee calificó de “irresponsable” la decisión de la pasada administración municipal de extender los horarios de funcionamiento, al considerar que esta medida tuvo un impacto negativo en la tranquilidad y la seguridad de los residentes de La Chorrera.

