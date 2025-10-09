Cinco estudiantes del IFARHU enfrentan audiencia por peculado

Cinco estudiantes que recibieron auxilios económicos del IFARHU deberán comparecer este jueves ante las autoridades, en el marco de una investigación por presunto delito de peculado, informó la fiscal Azucena Aizpurúa, de la Fiscalía Anticorrupción.

“El Ministerio Público pretende hacerles de conocimiento una investigación formal por peculado”, explicó la fiscal. Además, este viernes se llevará a cabo otra audiencia con 13 beneficiarios adicionales de los auxilios, en seguimiento a las investigaciones sobre el manejo irregular de estos fondos.

El caso forma parte de los esfuerzos del Ministerio Público por garantizar la transparencia en los programas de asistencia educativa y sancionar posibles irregularidades en la asignación de recursos públicos del IFARHU.