CobrarÃ¡n impuesto por transacciones en comercio digital como Amazon

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, anticipó cambios en la estructuración del cobro de impuestos a la economía digital.

Según Alexander, una de las estrategias para superar la crisis económica ocasionada por la covid-19 implica este tipo de medidas.

"Es posible que tengamos que hacer ajustes en el tema fiscal. Y pondré un ejemplo sencillo: estamos ahora mismo en el mundo marchando hacia una economía digital y ese solo hecho implica que tiene que haber cambios estructurales en nuestro sistema impositivo. Tenemos que tomar medidas", dijo el alto funcionario.

El jefe del MEF adelantó que se analiza cómo será ese cobro.

"Me refiero a transacciones tipo Amazon, Alibaba, etc. Estas no están tributando. Esas cosas que forman parte de la economía digital y no están siendo gravadas, y que hay una discusión en el mundo, tenemos que ver cómo manejamos una estrategia para gravar las mismas", agregó.

De acuerdo con el ministro, se está trabajando en el tema porque es importante establecer la base tributaria sobre la cual aplicarán los impuestos.



"Queremos estar seguros que vamos a cobrar lo que este país se merece", precisó.

Alexander admitió que la crisis económica derivada de la pandemia de covid-19 ha sido devastadora.

El titular informó que están terminando de revisar la caída del crecimiento económico de 2020 que, según sus palabras, "va a ser realmente, también, muy fuerte".