Nacional - 02/3/26 - 12:00 AM

Cobre Emprende extiende su formación a emprendedores de Ngäbe Buglé

Por: Redacción Crítica -

Tras su lanzamiento en el 2025, Cobre Emprende de Cobre Panamá continúa creciendo en 2026 y amplía su alcance no solo en las comunidades aledañas a la mina, sino también llegando por primera vez a la comarca Ngäbe Buglé, llevando oportunidades reales a estos territorios.

En esta nueva etapa, el programa llegó a la comunidad de El Bale, en la comarca Ngäbe Buglé, provincia de Veraguas, donde participaron más de 70 emprendedores que recibieron formación práctica orientada a fortalecer y estructurar sus iniciativas productivas. Esta incorporación marca un paso significativo hacia un desarrollo más inclusivo y con mayor presencia en territorios comarcales.

Cobre Emprende forma parte de los beneficios tangibles que Cobre Panamá comparte con las comunidades, gracias a los aportes económicos generados por la empresa y que se traducen en oportunidades concretas para cientos de familias.

Al finalizar el programa y obtener su certificación, 60 emprendedores serán elegidos para participar en un programa de televisión que pronto se transmitirá a nivel nacional, donde podrán mostrar el crecimiento de sus negocios y competir por un capital semilla de hasta $5,000 dólares para impulsar sus proyectos.

Este año, el programa entra en una etapa de consolidación y expansión, incorporando a nuevos emprendedores de comunidades rurales y comarcales y brindando oportunidades a quienes no pudieron participar en la primera fase.

“El crecimiento de Cobre Emprende demuestra que cuando se brindan herramientas concretas y acompañamiento constante, las ideas pueden convertirse en negocios sostenibles. La llegada a la comarca reafirma que el desarrollo debe ser inclusivo y llegar a todos”, destacó Maru Gálvez, Gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.

Durante 2025, Cobre Emprende logró impactar a más de 600 emprendedores en distritos como La Pintada, Omar Torrijos, Donoso y ciudad capital, con procesos de formación que culminaron en certificaciones y planes de negocio estructurados, obteniendo excelentes resultados. Emprendedores que participaron en esta primera etapa han logrado aumentar sus ventas y mejorar la gestión de sus negocios gracias a las herramientas adquiridas y al acompañamiento recibido.

Con esta expansión, Cobre Emprende reafirma su compromiso con el desarrollo económico desde la base, promoviendo la autonomía, el talento local y la creación de oportunidades en comunidades rurales y comarcales.

