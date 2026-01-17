Nacional - 17/1/26 - 08:28 AM

Colapso de un balcón en la ciudad de Colón

En el inmueble residen 31 familias, que permanecen a la espera de acciones concretas y del traslado.

 

Por: Diómedes Sánchez S. -

Uno de los balcones de la vivienda N.° 7087, ubicada en la calle 7, avenida Central de la ciudad de Colón, colapsó de manera parcial, lo que evidencia el avanzado estado de deterioro de este inmueble.

Sus residentes estaban contemplados dentro de un plan de mudanza al proyecto de Altos de Los Lagos II Fase, en el corregimiento de Cristóbal Este.

Javier Blas, funcionarios del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), informó que la estructura afectada presenta un desgaste significativo.

“Es un inmueble ya bastante deteriorado, como se puede observar”, señaló durante la inspección preliminar.

LEE TAMBIÉN: Asesinan a 'Momi' a balazos en la cabeza en Plaza Amador

Luego del colapso, se activaron acciones inmediatas que incluyen una evaluación técnica, en coordinación con el equipo de infraestructura.

Los funcionarios indicaron que se notificará a las instancias correspondientes en Panamá para la gestión de medidas de contingencia.

En el inmueble residen 31 familias, que permanecen a la espera de acciones concretas y del traslado, debido a que está contemplado previamente dentro de los planes de reubicación.

 

