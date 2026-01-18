Colón pone el foco en la salud mental del personal médico

Una capacitación dirigida a médicos y enfermeras, con el objetivo de fortalecer el manejo de la salud mental en las distintas instalaciones sanitarias fue impartida en la ciudad de Colón..

Reforzar estos conocimientos en el personal de salud impacta directamente en la calidad de atención que reciben los pacientes, especialmente en la atención primaria, dijo lLa directora regional del MINSA en Colón, Nancy Torres, destacó que .

Explicó que la salud mental debe estar integrada en todas las disciplinas médicas, permitiendo un abordaje integral del paciente, desde el primer contacto con el sistema de salud.

En el seminario participaron 50 funcionarios del MINSA/Colón, quienes recibieron orientación sobre diversos temas, entre ellos: trastorno de ansiedad, síndrome del trabajador quemado, depresión mayor, bruxismo relacionado con el estrés y la interacción humano-mascotas como factor de bienestar emocional.

Las autoridades recordaron que la salud mental es un componente clave tanto para los pacientes como para el personal sanitario, y que en cada instalación de salud de la costa atlántica se cuenta con personal capacitado para atender de manera oportuna a personas con alguna condición mental.