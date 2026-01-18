Nacional - 18/1/26 - 08:17 AM

Colón pone el foco en la salud mental del personal médico

Explicó que la salud mental debe estar integrada en todas las disciplinas médicas, permitiendo un abordaje integral del paciente

 

Por: Redacciópn / Crítica -

Una capacitación dirigida a médicos y enfermeras, con el objetivo de fortalecer el manejo de la salud mental en las distintas instalaciones sanitarias fue impartida en la ciudad de Colón..

Reforzar estos conocimientos en el personal de salud impacta directamente en la calidad de atención que reciben los pacientes, especialmente en la atención primaria, dijo lLa directora regional del MINSA en Colón, Nancy Torres, destacó que .

Explicó que la salud mental debe estar integrada en todas las disciplinas médicas, permitiendo un abordaje integral del paciente, desde el primer contacto con el sistema de salud.

En el seminario participaron 50 funcionarios del MINSA/Colón, quienes recibieron orientación sobre diversos temas, entre ellos: trastorno de ansiedad, síndrome del trabajador quemado, depresión mayor, bruxismo relacionado con el estrés y la interacción humano-mascotas como factor de bienestar emocional.

Las autoridades recordaron que la salud mental es un componente clave tanto para los pacientes como para el personal sanitario, y que en cada instalación de salud de la costa atlántica se cuenta con personal capacitado para atender de manera oportuna a personas con alguna condición mental.

Te puede interesar

Martes de feria del IMA con productos baratos en 5 provincias

Martes de feria del IMA con productos baratos en 5 provincias

Enero 18, 2026
APEDE alerta: sin paridad real, la democracia en Panamá se queda corta

APEDE alerta: sin paridad real, la democracia en Panamá se queda corta

 Enero 18, 2026
Colón alza la Bandera Congo y da inicio al Tempe de Soto

Colón alza la Bandera Congo y da inicio al Tempe de Soto

 Enero 18, 2026
Colón pone el foco en la salud mental del personal médico

Colón pone el foco en la salud mental del personal médico

 Enero 18, 2026
Cultura Congo: Colón se prepara para la celebración del 'Tempe de Soto'

Cultura Congo: Colón se prepara para la celebración del 'Tempe de Soto'

 Enero 18, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga

Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga
Asesinan a 'Momi' a balazos en la cabeza en Plaza Amador

Asesinan a 'Momi' a balazos en la cabeza en Plaza Amador
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Buscan a hombre que se exhibe en patio trasero de su casa en La Chorrera

Buscan a hombre que se exhibe en patio trasero de su casa en La Chorrera
Hombre se bate a tiros con SPI tras hurto accesorios de autos; quedó herido

Hombre se bate a tiros con SPI tras hurto accesorios de autos; quedó herido