Colón Puerto Libre impulsa economía con más empresas certificadas

La certificación de nuevas empresas, es un reflejo del crecimiento sostenido y de la confianza del sector empresarial en este modelo.

 

Varias empresas recibieron su sello oficial que las certifica como parte del Sistema Especial de Colón Puerto Libre, que opera en la costa atlántica.

De acuerdo con la secretaria ejecutiva de Colón Puerto Libre, con estas incorporaciones se totalizan 54 empresas comerciales registradas dentro del régimen.

Destaca la entidad que este es un reflejo del crecimiento sostenido y de la confianza del sector empresarial en este modelo.

Esta secretaría está enfocada en el compromiso con el desarrollo sostenible, la atracción de nuevas inversiones y el fortalecimiento de un ecosistema comercial que impulsa la economía local y genera beneficios para todos.

A este sistema las personas pueden acceder en las áreas de negocio en la plaza de Colón 2000, Colón Duty Free, negocios de la avenida Bolívar y en otras zonas, debidamente identificadas, donde las personas compran sin el 7% de impuesto, es decir, libre de impuestos.

José Manuel Meneses, de 46 años de edad, opinó que lo ideal sería que todas las empresas que están en la ciudad de Colón se unan a este nuevo sistema, en el que se compra con el precio que se muestra en el almacén, lo que considera una ventaja para los compradores.

En tanto, Angelo De La Rosa, de 31 años de edad, señaló que esta ley tiene años, pero debe ser reforzada aún más para mejorar la economía de la provincia.

