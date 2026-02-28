Policentro de San Isidro abrirá servicio de odontología el 4 de marzo

A partir de este miércoles 4 de marzo se iniciará el servicio de odontología en el Policentro de Salud de San Isidro, en San Miguelito, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

Posteriormente, se estará anunciando la apertura de los demás servicios que brindará esta moderna instalación de salud, según la entidad.

Además, el Minsa comunicó a la población de este distrito y comunidades aledañas que, en sus dos primeros días de funcionamiento, el Policentro ha brindado más de 250 atenciones médicas, reflejando la alta demanda y la confianza de la comunidad en los servicios de salud.

La Región de Salud de San Miguelito reitera que, en su primera fase, el policentro está ofreciendo únicamente los servicios de Urgencias 24 horas, laboratorio, farmacia y REGES.