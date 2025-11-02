Colón rinde homenaje a sus difuntos con mensaje de respeto y cariño

Panamá- Con el llamado a recordar con cariño y respeto fue el mensaje central este domingo 2 de noviembre en los actos de los difuntos en la provincia de Colón.

Las actividades iniciaron a las 7:30 a.m. con una misa de recordación a las personas fallecidos, oficiada por el Obispo de Colón y Guna Yala, Monseñor Manuel Ochogavía, quien resaltó la importancia de respetar y recordar con cariño a aquellas personas que partieron al encuentro con el Señor.

Por lo que dijo que es importante que el ser humano deje huellas positivas en otras personas, para ser un ejemplo a seguir.

Monseñor Ochogavía aprovechó la presencia de las autoridades de Colón para solicitar que se preste atención al cementerio Monte Esperanza, donde reposan parte de la historia y personas que deben ser honradas, manteniendo este campo santo.

Posteriormente, los presentes se trasladaron hacia la cancha sintética donde se encuentran los próceres y mártires, para colocar ofrendas florales.

Acto seguido, se entonó el Himno Nacional por la Banda Municipal del distrito de Colón.