Colón: Se reúnen para definir acciones y poner orden en materia turística

Julio Hernández, gobernador de la provincia de Colón, sostuvo una reunión con el sector turístico y autoridades de la junta técnica para abordar algunas situaciones en materia de turismo, que deben ser reguladas.

Durante el encuentro se abordó la necesidad de regular el desorden que mantienen algunos locales, especialmente aquellos que operan con niveles de música excesivamente altos.

Además de espacios de paso invadidos, afectando la movilidad y la experiencia de los visitantes en zonas turísticas.

También se discutió la urgencia de establecer controles y lineamientos para la operación de lanchas, que actualmente salen de manera desordenada y sin regulación en la Costa Arriba, particularmente en áreas de La Guaira y sectores aledaños.

Las autoridades y representantes del sector turístico concordaron en avanzar en medidas coordinadas que permitan mejorar el ordenamiento, garantizar la seguridad de los visitantes y fortalecer la imagen turística de esta importante área de Colón.

Participaron de esta reunión, representantes de cooperativas de lanchas, dueños de hoteles y comercios, Autoridad Marítima, Ministerio de Ambiente, Servicio Nacional Aeronaval, Autoridad de Turismo, IPACOOP, Cámara de Turismo, municipio de Portobelo y Santa Isabel, entre otros.

Uno de los puntos turísticos es el corregimiento de Isla Grande, famoso por sus playas, hoteles, comidas y sitios para visitar.